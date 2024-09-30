Пенсионерам из РТ расскажут, как защитить свои квартиры и дома от мошенников

В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам защиты недвижимости для пожилых граждан.

1 октября специалисты Росреестра и Роскадастра Татарстана проведут горячую линию для пожилых жителей республики. В ходе консультаций граждане смогут узнать, как защитить свою недвижимость от мошеннических действий.

Специалисты ведомств также расскажут о порядке регистрации объектов недвижимости, в том числе построенных на садовых и дачных участках, особенностях «гаражной» и «дачной» амнистий, а также ответят на другие вопросы.

Горячая линия будет работать с 10:00 до 12:00 по телефону 8 (843) 255-25-71.