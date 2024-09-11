Пенсионерка из Казани доверилась мошенникам и продала квартиру

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Город
11 сентября 2024  14:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Жертвой очередной аферы стала 70-летняя жительница Казани, лишившаяся квартиры и всех сбережений на общую сумму около 7 миллионов рублей.

Пенсионерке позвонили и сообщили о необходимости продления договора сотовой связи. В дальнейшем в диалог вступили «специалисты», под убедительными предлогами вынудившие женщину перевести 170 тысяч рублей на неизвестные счета. Однако мошенники на этом не остановились.

Используя приемы психологического давления, они убедили доверчивую пенсионерку продать квартиру. Вырученные от сделки деньги женщина передала приехавшему курьеру. По факту мошенничества в отделе полиции «Горки» возбуждено уголовное дело.

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