Пенсионерка из Казани лишилась более 5 млн рублей, поверив мошенникам

В мае этого года 68-летняя жительница Казани обратилась в полицию, сообщив о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Пенсионерка получила звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником правоохранительных органов и предупредил, что мошенники пытаются перевести ее деньги на другой счет. Затем ей позвонили представители банка и предложили перевести все на безопасный счет. Испугавшись, женщина перевела порядка 700 тыс. рублей. Несколько дней спустя звонившие снова связались с ней и сообщили, что ее квартира выставлена на продажу, и чтобы аннулировать сделку, нужно продать недвижимость. Женщина продала свою квартиру и перевела деньги на указанные счета. Ей также рассказали о задолженности по кредиту, который оформили от ее имени, и попросили погасить его. Пенсионерка перевела около 156 тыс. рублей.

Общий ущерб составил более 5 млн рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».