Пенсионерка из Нижнекамска хотела заработать в интернете и потеряла 1,2 млн рублей

65-летняя жительница Нижнекамска потеряла свыше 1,2 миллиона рублей, став жертвой интернет-мошенничества, связанного с инвестициями. Женщина нашла объявление о возможностях дополнительного заработка в сети и оставила свой контактный номер. Вскоре ей позвонил незнакомец, представившийся экспертом по инвестициям.

Разговор с мошенником заинтересовал пенсионерку, и она согласилась участвовать в биржевых торгах. Следуя указаниям звонившего, она установила приложение на телефон и перевела 290 тысяч рублей для начала инвестирования. После этого злоумышленник предложил ей пополнить счет, чтобы увеличить доход, на что женщина отдала все свои сбережения.

Когда нижнекамка попыталась вывести средства, ей стало очевидно, что она стала жертвой обмана, и она обратилась в правоохранительные органы. В итоге под предлогом инвестирования она перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей.