Пенсионерке из Бугульмы мошенница «сняла порчу» за 300 тысяч рублей

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Республика
23 сентября 2024  11:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В Бугульме полиция задержала женщину, которая обманом выманила у пенсионерки более 300 тысяч рублей, пообещав снять порчу. Жертвой мошенницы стала 77-летняя местная жительница. 

Как рассказали в полиции, злоумышленница подошла к пенсионерке на улице и заявила, что на ней лежит страшное проклятие. Мошенница убедила пожилую женщину, что ритуал необходимо провести срочно, иначе ее ждут серьезные проблемы со здоровьем.

Доверившись незнакомке, пенсионерка пригласила ее к себе домой. После проведения обряда мошенница потребовала внушительную плату за свои «услуги».

Дочь пенсионерки, узнав о случившемся, обратилась в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой – ранее судимой жительницы Кировской области.

Злоумышленницу задержали в городе Сосновка. Женщина признала свою вину и уже вернула потерпевшей похищенные деньги. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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