Перебьет ли нынешний март температурные рекорды первого месяца весны 2020 года?

С наступлением марта солнце дает положительный импульс всем процессам природного пробуждения. Подробнее об этом месяце рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.

Продолжительность светлого времени суток в марте по сравнению с февралем увеличивается на целых два часа. Солнце в первом месяце весны с каждым днем поднимается выше, светит дольше и заметно прогревает все вокруг.

Ближе к середине месяца в дневные часы на солнце появляется капель с крыш, подтаявший снег превращается в ручейки.

При пересечении Солнцем небесного экватора в точке весеннего равноденствия 21 марта наступает астрономическая весна, продолжительность ночи и дня после хмурой зимы сравнивается. И с этой даты день начинает еще стремительнее нарастать.

Дальше приходит весна метеорологическая. В Казани это происходит в конце марта - начале апреля, когда средняя суточная температура воздуха становится положительной и начинает просыпаться растительность, на полянах и обочинах дорог пробивается первая травка.

Однако в средней полосе март считается еще вполне зимним месяцем. Причем переход от зимы к весне происходит весьма контрастно, характерны сильные перепады температур между началом и концом месяца. В первой половине марта обычно еще продолжается зимний характер погоды - выпадает снег, возможны метели, нередки морозы под 20 градусов. И только со второй половины месяца в солнечные дни все ощутимее становится дыхание весны, воздух днем прогревается до оттепелей, ближе к концу месяца заметно уплотняются, оседают и тают снега.

Исходя из обновленных в 2020 году норм температурного режима за последние 30 лет, то есть с 1991 года, средняя мартовская температура воздуха по Казани составляет 3,3 градуса мороза - почти на целых 7 градусов выше февральской. Месячная сумма осадков, выпадающих в течение марта, идентична самой меньшей в году апрельской и майской - всего 38 миллиметров.

По предварительному вероятностному прогнозу погоды Гидрометцентра России на март, составленному с применением статистических методов, на территории Татарстана среднемесячная температура предполагается около климатической нормы. Ожидаемое количество осадков после очень снежных января и февраля будет меньше обычного.

Всю третью декаду февраля погодные процессы в Татарстане формировались под влиянием периферии обширного по площади и малоподвижного сибирского антициклона. В его отроге вблизи Татарстана образовался еще один центр над Самарой и Оренбуржьем. Длительное время удерживалась спокойная без осадков погода с большим разбросом температур. Ночью они понижались в Казани и пригородах до 15 - 17 градусов мороза. К началу марта антициклон начнет сдавать свои позиции.

В первые мартовские дни температура придет в климатическую норму - днем она повысится до 3 градусов тепла. К западным границам Татарстана приближается облачная система атмосферного фронта, и в наших районах до конца первой декады временами будет идти небольшой снег. Преобладающие температуры ночью 5 - 10, днем 0 - 5 градусов мороза, на дорогах гололедица. Во второй декаде также местами небольшой снег, ночью 7 - 12 градусов, днем максимальная температура 0 - 5 градусов мороза. К началу третьей десятидневки днем местами небольшой мокрый снег, дневная температура 0 - 3 градуса мороза.

Дальше предполагается, что казахстанский антициклон надолго захватит первенство в атмосфере, будет преобладать ясная погода, ночные температуры до 3 - 8 градусов мороза, днем до нуля. В последней пятидневке воздух на солнце прогреется до устойчивой оттепели - до 3 - 5 градусов тепла, начнется активное оседание и таяние снега. Так природа подготавливается к весеннему половодью, ведь не зря говорят: «Если в марте вода не течет, в апреле трава не растет».

Рекордно теплым в Казани выдался март 2020 года. Отмечалась самая высокая средняя месячная температура марта +2,6 градуса, что на 6,5 градуса превысило климатическую норму. По данным многолетних архивов, были перебиты рекорды по максимальной температуре 16 дней марта. Еще один месячный рекорд по самой высокой температуре марта был установлен 31 марта 2020 года - максимальная температура достигла 15,8 градуса тепла, что является самым высоким показателем за 144-летний период непрерывных наблюдений по Казани.

Прошлогодний март в столице РТ также был очень теплым, но по средней температуре 1,3 градуса тепла в два раза уступил 2020 году. Весь месяц отмечались температуры выше климатической нормы: в первой и второй декадах на 2 - 5, в третьей - на 5 - 10 градусов теплее обычного.