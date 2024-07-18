Перед стартом сезона футболисты «Рубина» посетили «Казаньоргсинтез»

Сегодня футболисты «Рубина» и главный тренер Рашид Рахимов побывали на экскурсии на заводе «Казаньоргсинтез» в рамках презентации формы на предстоящий сезон чемпионата России. Первый матч «Рубин» проведет на выезде против «Нижнего Новгорода» в понедельник, 22 июля.

Футболистам, среди которых были Артур Нигматуллин, Александар Юкич, Руслан Безруков и Валентин Ваде, показали офисные помещения, раздевалки, зону отдыха, а также склад готовой продукции, где они наблюдали процесс выгрузки продукта. Рашид Рахимов, в частности, осмотрел готовую крошку из поликарбоната.