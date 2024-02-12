Перед судом предстанет начальник строительного участка в Черемшанском районе за гибель рабочего

Прокуратура Черемшанского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего начальника участка строительной компании «Трест Камдорстрой».

В октябре 2023 года во время бетонирования площадки руку рабочего затянуло в механизм грунтосмесителя. В результате 20-летний рабочий получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте.

Причинами происшествия стали нарушения обвиняемым требований охраны труда: допуск к работе лица, не имеющего специальную подготовку, без стажировки, инструктажа и средств индивидуальной защиты.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело направлено Черемшанский районный суд для рассмотрения по существу.