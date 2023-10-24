Перед судом в Татарстане предстанет бывший сотрудник исправительной колонии

По версии следствия, обвиняемый, договорившись с двумя осужденными, покупал в ломбарде и получал от посредника мобильные телефоны. Гаджеты он проносил на территорию исправительного учреждения. Делал он это, естественно, за денежное вознаграждение. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками службы безопасности УФСИН России по РТ, сообщает СУ СКР по РТ.

Во время расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый пронес на территорию учреждения одиннадцать мобильных телефонов, получив за это вознаграждение - 48,5 тыс. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.