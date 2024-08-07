Перед выборами в Госсовет Татарстана пройдет онлайн-форум

В преддверии выборов в Госсовет Татарстана, которые пройдут 8 сентября, состоится онлайн-форум избирателей «Мой голос». Мероприятие пройдет 8 августа в 11:30 и станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов избирательного процесса.

В дискуссии примут участие ведущие эксперты: Айдар Салимгараев, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Тимур Какохо, председатель исполкома татарстанского отделения Ассоциации юристов России, Марсель Гильмеев, руководитель подразделения АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан, Дамир Нургалиев, член Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной Палаты РТ, Алина Гималтдинова, общественный деятель, блогер. Модератором форума выступит Андрей Кондратьев, председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана.

В ходе форума эксперты обсудят организацию общественного контроля на выборах, роль СМИ в освещении голосования, участие молодежи в избирательном процессе. Каждый желающий сможет задать свои вопросы участникам дискуссии.

Трансляция форума будет доступна на сайте выборы2024. Онлайн и в соцсетях проекта «Мой голос».

Напомним, что 8 сентября 2024 года в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.