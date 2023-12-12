Переоформить договор по газу можно и после Нового года

На минувшей неделе в офисах татарстанских газовиков царил невиданный ажиотаж - по республике прошла информация о том, что собственники жилья обязаны переоформить договоры на обслуживание газового оборудования до конца года.

Разъяснения по этому поводу в ходе пресс-конференции дал заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов.

Вступил в силу федеральный закон, согласно которому техническое обслуживание внутридомового, внутриквартирного газового оборудования могут проводить только газораспределительные организации, которой в Татарстане является «Газпром трансгаз Казань», - объяснил он. - Существующие договоры также должны быть приведены в соответствие.

Переоформить договоры на техобслуживание, ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жителям многоквартирных домов следует до конца года, жителям частного сектора - до истечения сроков действия существующих договоров. В то же время Михаил Фролов отметил, что татарстанцам не нужно беспокоиться о штрафах, если они не успеют сделать это вовремя.

- Мы понимаем, что не все успеют переоформить договоры в сжатые сроки, эта работа будет проводиться и в 2024 году, - заверил он. - Сознательным абонентам не нужно бояться отключений и штрафов из-за того, что они не успевают перезаключить договор в текущем году, особенно если официального уведомления не поступало.

Однако для лиц, отказавшихся от заключения договора, законом предусмотрены меры по отключению от обслуживания и административная ответственность. Последняя может применяться в тех случаях, когда абонент игнорирует официальное письменное уведомление. После этого к работе подключается Госжилинспекция, которая также предлагает абоненту заключить договор на обслуживание. Если он отказывается от этого предложения, на него накладывается штраф. Для физлиц его размер составляет 2 тысячи рублей, для юрлиц - от 40 до 100 тысяч рублей.

При этом Михаил Фролов заверил, что после заключения нового договора не произойдет роста цен на оказываемые услуги. По его словам, методика расчета стоимости утверждается Минстроем РФ. Хотя в некоторых регионах наблюдается значительный рост цен, в Татарстане такового не ожидается.

Татарстанцам необязательно обращаться в газовую службу лично, чтобы перезаключить договор об обслуживании. Заявку можно подать на электронную почту районной газовой службы РТ, на сайте организации размещен пакет необходимых для этого документов.