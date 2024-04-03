Переведенцев рассказал, стоит ли в Татарстане ожидать московские +20 градусов

news_top_970_100
Республика
3 апреля 2024  07:43
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице России зафиксировали +20 градусов тепла. Однако, по словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, в Казань такое тепло не придет. Дело в том, что Татарстан в ближайшее время окажется на восточной переферии циклона со Средиземного моря.

Это к лучшему – паводок не будет спровоцирован. Например, Алтай оказался в воде, потому что было промерзание грунта. И то, в этом регионе почва замерзла всего на 2 см в глубину, а в Татарстане – на все 24 см. Лучше, говорит Переведенцев, потепление будет постепенным. 

Газета «Челнинские известия» пишет, что сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов – обычно такая температура бывает в конце апреля. В марте температура была выше нормы на два градуса.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Экстренную посадку совершил в Казани самолет из Москвы
В Казани в обгоревшей квартире нашли тело хозяина
2 апреля в Казани произошло 145 ДТП
Переведенцев рассказал, стоит ли в Татарстане ожидать московские +20 градусов
Появляющаяся информация о том, что беспилотники из Казахстана — фейк
В Казани спасли краснокнижную неясыть, которая запуталась крыльями в ограждении школы
Метшин: «Больше, чем в Казани, строят только в Москве и Санкт-Петербурге»
Спортсменка из Казани победила на всероссийских соревнованиях по бодибилдингу