Переведенцев рассказал, стоит ли в Татарстане ожидать московские +20 градусов

В столице России зафиксировали +20 градусов тепла. Однако, по словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, в Казань такое тепло не придет. Дело в том, что Татарстан в ближайшее время окажется на восточной переферии циклона со Средиземного моря.

Это к лучшему – паводок не будет спровоцирован. Например, Алтай оказался в воде, потому что было промерзание грунта. И то, в этом регионе почва замерзла всего на 2 см в глубину, а в Татарстане – на все 24 см. Лучше, говорит Переведенцев, потепление будет постепенным.

Газета «Челнинские известия» пишет, что сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов – обычно такая температура бывает в конце апреля. В марте температура была выше нормы на два градуса.