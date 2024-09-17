Перинатальный центр Казани опроверг массовое заражение стафилококком

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Город
17 сентября 2024  13:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В Перинатальном центре Городской клинической больницы №7 имени Садыкова спокойная эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщила врач-эпидемиолог, заведующая эпидемиологическим отделом Наталья Шайхразиева.

«Случаев заболевания среди родильниц, рожениц, новорожденных не регистрируется. Информация о заражении сотрудников Перинатального центра стафилококковой инфекцией не соответствует действительности», – подчеркнула Наталья Шайхразиева.

Она также добавила, что на утро сегодняшнего дня в центре находятся 186 беременных женщин и 120 новорожденных.

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