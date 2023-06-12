Первая потеря «Сокола», первая победа Бугульмы. Итоги тура Чемпионата РТ по футболу

В субботу и воскресенье в Чемпионате Татарстана по футболу было проведено пять матчей – не играл только чистопольский «Труд», которому волею календаря выпало отдыхать в 6-м туре. В этот раз команды поскупились на забитые мячи – их всего десять, при этом лишь в одном матче игравшая команда ушла с поля без гола: распечатать ворота соперников не удалось аутсайдеру турнира казанскому «Динамо».

Чемпионат РТ. 6-й тур. Результаты матчей

Стрела (Казань) – Нэфис (Казань) – 1:2

Динамо (Казань) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:2

Алабуга (Елабуга) – Элмет (Альметьевск) – 1:1

ТатГрад (Бугульма) – ФК КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:0

Сокол (Казань) – Максат-Казэнерго (Казань) – 1:1

Счета 1:0 и 1:1 на сегодняшний день – самые популярные в Чемпионате РТ, в итоговых протоколах матчей они фиксировались по четыре раза. По три раза игры завершались со счетами 2:2 и 3:2

Отметим первую потерю очков казанским «Соколом», который, открыв счет в матче, не смог удержать победу над «Максатом-Казэнерго». От поражения свою команду спас Артем Петухов, сравнявший результат через пять минут после того, как «Максат-Казэнерго» пропустил. Этот забитый мяч стал для Петухова пятым в шести играх чемпионата, он – лидер в гонке бомбпрдиров. На пятки нападающему казанской команды наступают Артур Федосеев («Нефтехимик»), Роман Максимов («Алабуга») и Никита Певцов («Элмет»), у которых по четыре забитых мяча.

Также впервые в нынешнем чемпионате победил бугульминский «ТатГрад», с минимальным счетом переигравший на своем поле ФК «КАМАЗ». Матч этот получился самым напряженным – судьей вынесено семь предупреждений на две команды. В целом же тур выдался относительно спокойным: ни одного удаления, и десять предупреждений в четырех остальных играх.

На сегодняшний день турнирная таблица Чемпионата Татарстана выглядит так:

Плотность в турнирной таблице – очень высокая, каждый участник чемпионата способен отобрать очки у каждого, что выгодно отличает нынешний чемпионат от предыдущих, когда любая осечка фаворитов в матчах с командами из нижней части таблицы воспринималась как сенсация. Из 27 матчей чемпионата, сыгранных к этому дню, восемь завершились вничью. Для сравнения: за весь прошлогодний Чемпионат РТ лишь в шести матчах команды разошлись миром. Действующий чемпион республики «Нэфис» уже оступился, не сумев в Чистополе обыграть скромный «Труд». Впрочем, проблемы в игре с чистопольской командой испытали и два других коллектива из первой тройки: «Максат-Казэнерго» и «Элмет» сыграли с «Трудом» вничью в домашних встречах.

Думается, еще не сказали своего слова и другие андердоги чемпионата: молодые команды Нижнекамска и Челнов, в которых «обкатывается» ближайший резерв выступающих в Первой лиге «Нефтехимика» и «КАМАЗа», а также казанские «Стрела» и «Динамо». Уже в следующие выходные «Сокол» отправится в гости к «Нефтехимику», а «Максат-Казэнерго» сыграет со «Стрелой».

В среду, 14 июня, в Елабуге на Центральном стадионе пройдет перенесенный матч 2-го тура «Алабуга» – «Динамо». Начало игры в 17.00.