Первая сельская агломерация появится в Татарстане

В Татарстане планируют создать новую агломерацию — Сабинскую, которая станет четвертой в республике, наряду с Казанской, Камской и Альметьевской. Ее формирование будет базироваться на поселке городского типа Богатые Сабы. Об этом сообщил глава Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев на заседании комитета Государственного совета республики по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Сабинская агломерация станет первой сельской агломерацией в Татарстане. Долгосрочный план ее развития планируется запустить в этом году, с целью тиражирования проекта по всей республике. Богатые Сабы, находящийся в северной части Татарстана и являющийся административным центром Сабинского района, станет ядром этой новой агломерации.

Институт пространственного планирования Татарстана также готовит мастер-план развития Казанской агломерации до 2050 года, который включает равномерное развитие жилья, социальной и транспортной инфраструктуры, а также создание рабочих мест поблизости от новых жилых массивов. Этот план должен решить проблему маятниковой миграции и перегрузки дорог.