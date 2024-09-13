Первое заседание депутатов Госсовета РТ нового созыва состоится через неделю

news_top_970_100
Республика
13 сентября 2024  16:31
Автор:
Эндже Гарафиева

Первое заседание депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва состоится уже 20 сентября.

Дата была утверждена на заседании президиума парламента республики.

По итогам выборов подавляющее большинство мандатов – 86 из 100 – получила партия «Единая Россия». КПРФ будет представлена в парламенте шестью депутатами. Ещё по два мандата у ЛДПР и партии «Новые люди», один – у «Справедливой России».

Два депутата прошли в Госсовет путем самовыдвижения.

Выборы депутатов Госсовета прошли в Татарстане в Единый день голосования, 8 сентября. Более 3 миллионов избирателей сделали свой выбор на 2760 избирательных участках, оснащенных системами видеонаблюдения. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Свалка под Альметьевском разрастается с каждым днем
Свалка под Альметьевском разрастается с каждым днем
День рождения пророка Мухаммада отметят в Казани и в древнем городе Болгар
Выходные в Казани: что посмотреть и как развлечься 14-15 сентября
Выходные в Казани: что посмотреть и как развлечься 14-15 сентября
Первое заседание депутатов Госсовета РТ нового созыва состоится через неделю
Под Казанью откроется два новых промышленных парка
Раис Сулейманов назначен главой Пестречинского района РТ
Раис Сулейманов назначен главой Пестречинского района РТ
Ограничение движение на улице Чуйкова в Казани продлили
В Альметьевске халатность коммунальщиков привела к травмированию ребёнка в коляске