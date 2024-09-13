Первое заседание депутатов Госсовета РТ нового созыва состоится через неделю

Первое заседание депутатов Госсовета Татарстана седьмого созыва состоится уже 20 сентября.

Дата была утверждена на заседании президиума парламента республики.

По итогам выборов подавляющее большинство мандатов – 86 из 100 – получила партия «Единая Россия». КПРФ будет представлена в парламенте шестью депутатами. Ещё по два мандата у ЛДПР и партии «Новые люди», один – у «Справедливой России».

Два депутата прошли в Госсовет путем самовыдвижения.

Выборы депутатов Госсовета прошли в Татарстане в Единый день голосования, 8 сентября. Более 3 миллионов избирателей сделали свой выбор на 2760 избирательных участках, оснащенных системами видеонаблюдения.