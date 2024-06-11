Первые гости праздника «Курбан-фест» в Казани смогут угоститься чак-чаком

В преддверии Курбан-байрама, в субботу, 16 июня, в Казани состоится яркий праздничный фестиваль «Курбан-фест». Гостей порадует атмосфера традиций, развлечений и вкусные угощения. Ожидается, что праздник посетят около 15 тысяч человек.

Основные мероприятия развернутся на Кремлевской набережной в районе Национальной библиотеки с 17:00 до 21:00. На двух сценах будут проходить развлекательные программы, конкурсы и выступления. В этом году особенное внимание уделяется Году семьи, поэтому будут проведены конкурсы «Отец и сын» и «Мать и дочь».

На празднике будет работать фуд-корт, где можно будет попробовать традиционные блюда татарской кухни, а также посетить яркую ярмарку с разнообразными товарами. В качестве приятного бонуса, пишет телеграм-канал «Татмедиа», первая тысяча гостей фестиваля получит бесплатный чак-чак — символ татарского гостеприимства.

В этом году организаторы решили сделать «Курбан-фест» еще более интернациональным и пригласили студентов-иностранцев из стран БРИКС, которые расскажут о Казани на десяти языках. Также ожидается мастер-класс и автограф-сессия от известного футболиста из команды «Рубин», имя которого пока держится в секрете.