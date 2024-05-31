Первый летний день принесёт в Казань жару в +30 градусов

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Город
31 мая 2024  18:32
Автор:
Эндже Гарафиева

Гидрометцентр РТ рассказал, какая погода ожидает татарстанцев в предстоящие выходные. Так, 1 и 2 июня жители региона ощутят настоящую летнюю жару — столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

В частности, в субботу ночью в столице Татарстана пройдёт дождь с грозой, ожидается +13...+17 градусов, днём — без осадков, +27...+29. Возможны усиленные порывы ветра до 10-15 м/с. В воскресенье +25...+30 днём, ночью не ниже +10. Осадки не прогнозируются.

В целом, по прогнозам, вся следующая неделя ожидается тёплой, периодически Татарстан будут накрывать грозовые облака. 

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