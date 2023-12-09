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Первый президент РТ: Сложные ситуации нас сплачивают, поэтому Россия непобедима

Россия сплочена и непобедима, несмотря на критические ситуации, отметил в ходе торжественного приема, посвященного Дню героев Отечества, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

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Республика
9 декабря 2023  16:01
Автор:
Владислав Косолапкин

«Каждый из нас это чувствует сегодня. Во всем отражается, какой мы сплоченный народ, и как мы дорожим целостностью своей страны», — отметил первый Президент РТ.

По мнению Государственного Советника, памятные дни для татарстанцев не просто праздник, а событие, которое имеет большое значение в их жизни.

Он подчеркнул, что эти праздники символизируют достижение мира и важно отмечать их. Он также отметил, что в этом мире нужно быть сильным, и Россия способна защитить себя.

Президент РТ Рустам Минниханов также выразил благодарность участникам церемонии за их вклад в защиту Родины и их сильный боевой дух. Он подчеркнул, что эти ситуации сплачивают народ и делают его непобедимым.

Церемония, посвященная Дню героев Отечества, прошла в Пушечном дворе Казанского Кремля. Рустам Минниханов отметил, что участники спецоперации, включая многих татарстанцев, рискуя своей жизнью, делают все возможное для обеспечения безопасности Отечества и сохранения суверенитета России. Он также объявил минуту молчания в память о погибших в СВО воинах.

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