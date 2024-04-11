Первый случай укуса клеща зафиксирован в Нижнекамске

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Республика
11 апреля 2024  13:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Жертвой насекомого-разносчика опасной инфекции стала 43-летняя жительница Никжнекамска. Она обратилась за медицинской помощью в центральную больницу. 

Выяснилось, что клещ зацепился за бедро. Женщина работала на своем садовом участке и недостаточно защитила себя от нашествия клещей. В травмпункте ей ввели иммуноглобулин.

Сейчас, говорят нижнекамский специалисты, наступает период наибольшей активности клещей, когда они выходят на охоту.

Интересно, что в прошлом году первый укус клеща был намного раньше — ещё в 20-х числах марта.

Чтобы не подхватить из-за клещей энцефалит, рекомендуется наносить специальные средства защиты и плотно закрывающую одежду. По возвращении домой всегда осматривать себя.

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