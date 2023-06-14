Первый в России ресурсный «Добро.Центр» появится в Татарстане

Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан станет оператором федеральной франшизы «Добро.Центр» и будет называться «Ресурсный Добро.Центр». Он будет первым в России. Его целью будет увеличение количества волонтеров и социальных проектов, а также создание инфраструктуры поддержки добровольчества в регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Организации, присоединившиеся к социальной франшизе «Добро.Центр», получат дополнительную поддержку и ресурсы на свои проекты. Ресурсный центр добровольчества будет предоставлять организационные, консультационные и методические услуги в сфере добровольческой деятельности в соответствии с задачами социально-экономического развития субъекта.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске для обучения и поддержки волонтеров открылся «Добро.Центр». В Татарстане волонтерские центры функционируют в Казани и Набережных Челнах.