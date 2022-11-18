 Первый в текущем сезоне случай гриппа зафиксировали в Татарстане
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Первый в текущем сезоне случай гриппа зафиксировали в Татарстане

В Роспотребнадзоре полагают, что придет грипп штамма A(H1N1), тяжесть которого будет гораздо выше штамма H3N2, который был в прошлом году.

Республика
18 ноября 2022  11:17
Автор:
Дамира Хайрулина

Специалисты зафиксировали в Татарстане первый в сезоне случай гриппа, сообщила на пресс-конференции замглавы управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

По ее словам, в РФ на сегодня зарегистрировано более 70 случаев гриппа. Почти в 70% случаев это грипп A(H1N1).

«У нас в республике за прошедшую неделю это первый случай этого гриппа также зарегистрирован», - сказала Авдонина.

Специалист напомнила, что данный штамм гриппа считался «пандемическим» и был ответственным за схожую с эпидемией ситуацию в 2009 году.

«Сейчас этот грипп является сезонным, но что нас беспокоит и на что надо обратить внимание – за последние два года – это 2020-2021 гг. благодаря ограничительным мерам, мы практически этого гриппа не видели. В 2020 году у нас случаев гриппа не было совсем, а 2021 году этот штамм гриппа был только 1 случай. Поэтому у нас отмечается снижение популяционного иммунитета к этому штамму», - отметила спикер.

Учитывая все обстоятельства в Роспотребнадзоре полагают, что грипп этого штамма придет и тяжесть его будет гораздо выше, чем штамма H3N2, который был в прошлом году.

В группе риска - беременные; лица старше 65 лет и дети. Также штамм гриппа A(H1N1) представляет риск для переболевших коронавирусной инфекцией. В особенности те, кто переболели несколько раз.

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