Первый вице-мэр Казани Денис Калинкин удостоен ордена Почета

Фото: © Денис Гордийко, kzn.ru

Президент России Владимир Путин наградил первого вице-мэра Казани Дениса Калинкина орденом Почета. Соответствующий указ был подписан главой государства, сообщает пресс-служба исполкома города.

Орден Почета является одной из высших государственных наград Российской Федерации. Его вручают за выдающиеся достижения в сфере государственного управления, которые способствуют значительному улучшению качества жизни граждан.

Денис Калинкин начал свою карьеру в 2006 году, возглавив аппарат исполкома Казани. С 2014 года он руководил городским исполкомом, а в 2020 году был избран первым вице-мэром столицы Татарстана.

Ранее, 7 января, Калинкин был награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского за вклад в строительство храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» на территории Детской республиканской клинической больницы. Награду вручил митрополит Татарстана Кирилл во время праздничной рождественской службы в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери.