Первый вице-мэр Казани удостоен церковной награды за вклад в строительство храма

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Первый заместитель главы Казани Денис Калинкин получил орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Награду ему вручил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл после рождественской литургии в соборе Казанской иконы Божией Матери.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил заслуги Калинкина в возрождении духовной жизни России. В 2024 году под руководством вице-мэра и его команды был построен храм в честь иконы Божией Матери «Целительница» на территории Детской республиканской клинической больницы. Кроме того, Калинкин активно участвует в жизни православной общины, способствуя укреплению духовных ценностей в регионе.