Первый вице-мэр Казани удостоен церковной награды за вклад в строительство храма

news_top_970_100
Россия/Мир
8 января 2025  09:24

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Первый заместитель главы Казани Денис Калинкин получил орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Награду ему вручил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл после рождественской литургии в соборе Казанской иконы Божией Матери.  

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил заслуги Калинкина в возрождении духовной жизни России. В 2024 году под руководством вице-мэра и его команды был построен храм в честь иконы Божией Матери «Целительница» на территории Детской республиканской клинической больницы. Кроме того, Калинкин активно участвует в жизни православной общины, способствуя укреплению духовных ценностей в регионе.

news_right_column_240_400
Новости
Казань потратит 175 млн рублей на уборку и плавление снега в 2025 году
Володин поддержал реформу высшего образования: отказ от бакалавриата с 2026 года
Первый вице-мэр Казани удостоен церковной награды за вклад в строительство храма
Встречаем восточный новый год в китайском стиле!
Встречаем восточный новый год в китайском стиле!
Новогодняя забота: молодогвардейцы поддержали семьи участников СВО
ДПС Казани оперативно доставили мужчину с подозрением на инсульт в больницу
Вице-премьер Хуснуллин подарил мальчику встречу с театром
Патриарх Кирилл наградил первого вице-мэра Казани орденом за строительство храма