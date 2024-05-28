Первым благоустроенным объектом этого года в Казани станет сквер Котельникова

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Город
28 мая 2024  13:10
Автор:
Эндже Гарафиева

Мэр Казани Ильсур Метшин в рамках подготовки к саммиту БРИКС провел выездное совещание по благоустройству города, посетив сквер имени Котельникова. Здесь завершаются работы: высажено 2,5 тысячи растений и кустарников, установлены новые скамейки, обновлены дорожки.

Сквер Котельникова, расположенный между улицами Карла Маркса и Максима Горького, скоро станет первым благоустроенным объектом этого года. Метшин отметил, что благодаря саммиту БРИКС план благоустройства в этом году расширился до 16 зеленых зон. Сквер Котельникова будет завершен к 1 июня.

На территории площадью 6,6 тысячи квадратных метров демонтировали старые покрытия, заменили ограждение и освещение, обновили дорожки, создали системы автополива и видеонаблюдения. В центре сквера установлен бюст Владимира Котельникова, подсвеченный прожекторами.

Напомним, площади парков и скверов в Казани выросли в три раза за последнее десятилетие, достигнув 554 га. Количество зеленых зон увеличилось до 163.

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