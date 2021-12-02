 Первым заместителем прокурора РТ назначен Алексей Заика
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Первым заместителем прокурора РТ назначен Алексей Заика

Распоряжение о назначении подписал Президент РФ. 

Республика
2 декабря 2021  16:11
Автор:
Эдуард Салихов

Старший советник юстиции Алексей Заика назначен на должность первого заместителя прокурора Татарстана. Указ о назначении подписал Президент России Владимир Путин. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Заика родился в Москве. Окончил Московский юридический университет МВД России по специальности «юриспруденция». 

Службу в органах прокуратуры начал в 2001-м году. В 2020 стал заместителя прокурора Татарстана. 

Заика в 2019 году был награжден нагрудным знаком «За безупречную службу»

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане назначен новый замглавы минстроя РТ. Эту должность занял Рафар Шакиров.

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