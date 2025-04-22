«Песчаная буря» в Новом Аракчино: жизнь под барханами

Жители поселка Новое Аракчино в Казани уже несколько месяцев живут в условиях настоящей песчаной бури. С осени прошлого года рядом с их домами выросли огромные песчаные барханы высотой более 15 метров, которые превратили жизнь местных в постоянную борьбу с песком. Об этом сообщает «Вести Татарстан».

Песок проникает повсюду – на огороды, в дома, даже в постель. «При сильном ветре невозможно выйти во двор – песок забивает глаза, попадает в рот, в волосы. В доме приходится убирать по несколько раз в день», – жалуются местные жители.

Как выяснилось, песчаные дюны появились в результате деятельности ООО «Волжская буксирная компания», которая проводит дноуглубительные работы на Волге. Хотя компания имеет разрешение на работы, вопрос о законности складирования песка в непосредственной близости от жилых домов остается открытым.

После обращения журналистов Росприроднадзор Татарстана начал проверку. В момент съемок часть песка уже вывозили, но жители сомневаются, что это решит проблему – за несколько месяцев песок успел нанести серьезный ущерб огородам и качеству жизни.

«Раньше здесь была дорога, а теперь – пустыня под окнами», – показывают спутниковые снимки местные жители, мечтающие хотя бы об обычном лете без песчаных бурь.