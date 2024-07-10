Пешеход госпитализирован после того, как его сбил мотоцикл в Нижнекамске

В Нижнекамске произошла авария с участием мотоцикла и пешехода. 23-летний мотоциклист на Yamaha сбил 31-летнего пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, тупую травму живота, открытый перелом голени, закрытый перелом бедренной кости. Пострадавшего доставили в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства произошедшего.