Пешеход госпитализирован после того, как его сбил мотоцикл в Нижнекамске

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Республика
10 июля 2024  14:26
Автор:
Эндже Гарафиева

В Нижнекамске произошла авария с участием мотоцикла и пешехода. 23-летний мотоциклист на Yamaha сбил 31-летнего пешехода, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, тупую травму живота, открытый перелом голени, закрытый перелом бедренной кости. Пострадавшего доставили в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

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