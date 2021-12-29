В Казани зоозащитники спасают пса, которого избил клюшкой хозяин

Казанский приют «Помоги дворняге» спас пса, которого жестоко избил клюшкой хозяин. Волонтеры доставил его в клинику в коме и с двумя переломами, сейчас он отходит после операции. Об этом владельцы приюта рассказали в instagram-аккаунте doghelpkazan.

«Сколько лет занимаемся помощью животным.. И каждый раз просто ШОК какой-то. Живодеры живут среди нас. Ходят на работу.. Ездят в общественном транспорте...» – пишут владельцы приюта.

По словам зоозащитников, сожитель хозяйки собаки избил семилетнего пса клюшкой, «просто так». Он избивал и пса, и хозяйку в течении полутора лет, но женщина боялась об этом рассказывать, рассказывают активисты в Instagram-акаунте приюта. По этой причине после последнего случая насилия пес провел в критическом состоянии 2 дня.

Активисты, уговорившие хозяйку отдать собаку, привезли ее в клинику уже в коме. Сейчас они заявляют, что будут добиваться возбуждения уголовного дела. Возвращать собаку владельцам зоозащитники не собираются.