Песошин: «Добро начинается с каждого из нас» – ко Дню мецената

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днём мецената и благотворителя, подчеркнув значение многовековых традиций милосердия.

«Помощь ближнему и служение стране всегда были основой человечности», – отметил он, напомнив, что благодаря меценатам создавались театры, больницы и школы.

Песошин выразил искреннюю благодарность всем, кто проявляет щедрость и отзывчивость: «Низкий поклон за ваше неравнодушие и готовность помочь».

«Добро начинается с каждого из нас», – заключил премьер-министр.