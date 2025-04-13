Песошин: «Добро начинается с каждого из нас» – ко Дню мецената

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Республика
13 апреля 2025  13:58

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днём мецената и благотворителя, подчеркнув значение многовековых традиций милосердия.

«Помощь ближнему и служение стране всегда были основой человечности», – отметил он, напомнив, что благодаря меценатам создавались театры, больницы и школы.

Песошин выразил искреннюю благодарность всем, кто проявляет щедрость и отзывчивость: «Низкий поклон за ваше неравнодушие и готовность помочь».

«Добро начинается с каждого из нас», – заключил премьер-министр.

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