 Песошин предупредил, что все ограничительные меры в РТ сохраняются
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Песошин предупредил, что все ограничительные меры в РТ сохраняются

Премьер-министр Татарстана также призвал продолжить рейды по проверке соблюдения противоковидных мер.

Республика
8 января 2022  13:45
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на совещании в Доме Правительства РТ сообщил, что все ограничительные меры в Татарстане сохраняются. 

«Массовые новогодние мероприятия в республике продолжаются. Никаких послаблений быть не должно», — заявил Песошин.Он добавил, что все праздничные события необходимо организовывать с соблюдением всех профилактических и санитарных требований.

Премьер-министр призвал продолжить рейды по проверке соблюдения противоковидных мер, несмотря на то, что есть некоторые улучшения по ситуации с коронавирусом. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 94 человека.

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