Песошин предупредил, что все ограничительные меры в РТ сохраняются

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на совещании в Доме Правительства РТ сообщил, что все ограничительные меры в Татарстане сохраняются.

«Массовые новогодние мероприятия в республике продолжаются. Никаких послаблений быть не должно», — заявил Песошин.Он добавил, что все праздничные события необходимо организовывать с соблюдением всех профилактических и санитарных требований.

Премьер-министр призвал продолжить рейды по проверке соблюдения противоковидных мер, несмотря на то, что есть некоторые улучшения по ситуации с коронавирусом.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 94 человека.