Петарды, елочный дождик и идиопатический цистит: чем опасен новый год для домашних животных

Прошлый мой Новый год начался с чавканья кошки – под звон бокалов, шипение бенгальских огней и запах мандаринов она утянула дождик с елки и принялась его самозабвенно поедать. В панике я попыталась его аккуратно вытянуть, но поняла, что тот уже слишком глубоко, поэтому, не зная, что делать, взяла ножницы и отрезала торчащий кончик.

Я загуглила, что делать и получила ответ: дать соляной раствор, чтобы вызвать рвоту. Мы схватили, бедную, непонимающую, что происходит, кошку и принялись отпаивать ее раствором. Тем утром мы ложились спать, не понимая, что могли убить животное.

Чтобы читатели не совершали таких же ошибок, корреспондент поговорила с ветеринаром клиники «ДокторВет» об опасностях, которые могут предостерегать домашних животных во время праздников.

«Зафиксировать и ехать к хирургу»

«Такого [вытягивать из пасти животного дождик] делать нельзя ни в коем случае», – рассказал Руслан Ахмедов, ветеринар клиники «ДокторВет». Нельзя вытягивать нитку, потому что неизвестно, насколько глубоко она проникла в желудок кошки или собаки.Таким образом можно перфорировать орган, то есть разрезать его – и в этом случае практически сразу может наступить смерть.

Нельзя отрезать торчащий конец дождика. Лучшее, что можно сделать, – это зафиксировать его, и отправиться с животным в клинику, желательно, к хирургу, чтобы не терять время. В некоторых случаях оно может оказаться бесценным.

В интернете советуют дать животному соляной раствор, чтобы его вырвало, но этого тоже делать не стоит:

«Во время рвоты желудок сильно сокращается, и если там находится какой-то твердый, острый предмет, он может просто перфорировать ЖКТ», – объяснил ветеринар. Он привел в качестве отрицательного примера случай, когда собака съела гвоздь: читатель догадается, что произошло бы с животным, если если желудок в этом состоянии начал бы сокращаться.

Вызвать рвоту – это способ, который имеет право на существование: но не в случае с дождиком, гирляндами или мишурой. Ветеринары применяют его в случаях, когда животное съело что-то, способное впитываться в кровь, если прошло не очень много времени – до 30 минут, например, таблетки, микстуры или шоколад. Однажды Руслану Ахмедову довелось спасать собаку, которая 15 минут назад съела упаковку ибупрофена. У пациента вызвали рвоту и таблетки вышли практически целыми.

Большая часть статей в интернете написаны не квалифицированными специалистами, а копирайтерами, которые ошибаются, поэтому не стоит верить им на слово.

Вкусно – не значит полезно

Активная работа ветеринаров начинается вместе с активной подготовкой горожан к Новому Году. Люди готовят различные салаты, сервелаты, печености, жарености, копчености – кошки и собаки, почуяв запах, начинают клянчить. Хозяева поддаются или оставляют еду без присмотра – и питомцы оказываются у ветеринаров с отравлениями, болезнями желчных путей, панкреатитами и воспалениями ЖКТ.

«Поэтому мы рекомендуем, когда хозяева занимаются готовкой, убрать животных в другую комнату, не оставлять еду без присмотра», – говорит Руслан Ахмедов.

Он также отметил, что в последнее время случаев с дождиками и мишурой стало меньше – возможно, они вышли из моды, так как магазины все еще полны таким товаром.

Стресс

Большой проблемой для питомцев во время праздников становится стресс: новые запахи, петарды, фейерверки, незнакомые гости со своими «детенышами». Не всегда стресс может быть негативным: собаки могут даже радоваться возможности пообщаться с новыми людьми, при виде гостей виляют хвостиками и приносят игрушки. Но это все равно стресс.

Особенно подвержены ему кошки: у них от обилия непонятных звуков и запахов может развиться идиопатический цистит – воспаление мочевого пузыря из-за нервного напряжения. Кошка, перенервничав, может перестать ходить в туалет. Лечить такой цистит приходится антибиотиками, успокаивающими лекарствами и мисками с водой.

Чтобы подготовить нервную систему питомцев к празднику, можно воспользоваться успокаивающими каплями на основе трав: их можно капнуть на холку или на ошейник. На кошек и собак будут влиять успокаивающие запахи.

Петарды и эпилепсия

Резкий громкий звук непонятного происхождения заставит вздрогнуть даже человека. Но человек будет знать, что за ним последует вспышка красивых огоньков на небе, чье предназначение – радовать глаз.

Собака же не в курсе, что происходит. Страх или даже фобия перед петардами и салютами – распространенная проблема собачников. В порыве паники собака может начать вырываться и даже сбежать от владельца: найти же ее – еще та задачка.

На просторах интернета можно найти ролики о том, как вести себя с собакой, во время приступов страха перед взрывами. Кинолог-блогер канала Dog-nvrsk предлагает приучить питомца замирать по команде «стой», когда они слышат пугающие взрывы. Он упоминает, что нельзя сюсюкать с собакой в эти моменты и пытаться успокоить – тем самым вы даете ей понять, что действительно происходит что-то пугающее. Лучшим решением будет не менять поведение и не нервничать самому, чтобы показать, что все в порядке.

Андрей, ведущий канала Konura, предлагает подготовиться заранее, приучив собаку к звуку взрывов такой же системой, как отучают людей от фобий: начать с маленькой петарды, взорвав ее на большом расстоянии от собаки, чтобы она не вызывала у той пугающие ассоциации.

Ветеринар Руслан Ахмедов предлагает как можно быстрее увезти собаку с того места, где запускают петарды и фейерверки, на случай, если у собаки случится приступ эпилепсии и понадобится помощь специалиста.