Петицию в защиту ректора КФУ Ильшата Гафурова, обвиняемого в убийстве, подписали примерно 700 человек

Петицию в защиту ректора КФУ Ильшата Гафурова, подписали 685 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Change.org.

Документ адресован Президенту России Владимиру Путину и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

«В связи с появившимися в средствах массовой информации сведениями о задержании ректора КФУ И.Р. Гафурова мы, жители Елабужского муниципального района и города Елабуги, обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации», — сказано в петиции.

Напомним, что Ильшата Гафурова подозревают в организации убийства елабужского депутата Исрафилова, которое было совершено 20 лет назад. После заключения его под стражу, где он проведет ближайшие 2 месяца, Гафурову приостановили членство в партии «Единая Россия».