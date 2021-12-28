 Петицию в защиту ректора КФУ Ильшата Гафурова, обвиняемого в убийстве, подписали примерно 700 человек
news_header_top_970_100

Петицию в защиту ректора КФУ Ильшата Гафурова, обвиняемого в убийстве, подписали примерно 700 человек

Документ адресован Президентам России и Татарстана.

Истории
28 декабря 2021  15:43
Автор:
Эдуард Салихов

Петицию в защиту ректора КФУ Ильшата Гафурова, подписали 685 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Change.org. 

Документ адресован Президенту России Владимиру Путину и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. 

«В связи с появившимися в средствах массовой информации сведениями о задержании ректора КФУ И.Р. Гафурова мы, жители Елабужского муниципального района и города Елабуги, обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие в объективном рассмотрении сложившейся ситуации», — сказано в петиции. 

Напомним, что Ильшата Гафурова подозревают в организации убийства елабужского депутата Исрафилова, которое было совершено 20 лет назад. После заключения его под стражу, где он проведет ближайшие 2 месяца, Гафурову приостановили членство в партии «Единая Россия».

Новости
Голикова: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 61,1%
Газ с Самосыровской свалки начнут превращать в электричество в 2023 году
С января 2022 года из Казани запустят авиарейсы в Магнитогорск
В Татарстане увеличат количество придомовых лагерей для борьбы с деструктивной молодежью
Путин: уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен достичь 90%
Петицию в защиту ректора КФУ Ильшата Гафурова, обвиняемого в убийстве, подписали примерно 700 человек
Российский космонавт с МКС поздравил альметьевцев с Новым годом
Сулейманов о будущем Минмолодежи РТ: нужно улучшить результаты