Певец Сергей Лазарев признался, почему концерт в Альметьевске мог не состояться

Известный певец Сергей Лазарев чуть не сорвал свое выступление на Дне нефтяника в Альметьевске из-за неожиданного происшествия. Артист признался в социальных сетях, что проспал свой рейс в Татарстан, впервые за всю свою творческую карьеру столкнувшись с подобной ситуацией.

По словам Лазарева, он установил будильник на 4:30 утра, чтобы успеть к 5:50 в аэропорт, но, к его удивлению, будильник не сработал. Певец проснулся только в 6 часов утра от звонка своего концертного директора.

К счастью, Лазарев успел на другой рейс и все-таки добрался до Альметьевска, хотя и с небольшим опозданием. Он пошутил, что в следующий раз, отправляясь на Дальний Восток, будет ставить десять будильников, чтобы избежать подобной ситуации.