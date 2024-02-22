Певец Ваня Дмитриенко рассказал, как создавал гимн к «Играм будущего» в Казани

Гимн международного турнира «Игры будущего» на церемонии официального открытия исполнил музыкант Иван Дмитриенко и DJ Smash.

«Жанр гимна «смэшевский», если такой существует», – объяснил Иван.

Артист рассказал, что гимн перезаписывался дважды. В сотрудничестве с известным российским диджеем он искал разную подачу, чтобы прийти к золотой середине.

«Гимн нужно было спеть так, чтобы он нашел отклик в сердцах людей – я не могу спеть его и забыть, для меня это не такая история», – добавил Дмитриенко.

Он также отметил, что событие уникальное и очень переживал перед исполнением.