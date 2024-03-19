Певица Анна Asti посетила онкобольных в казанской больнице

Известная российская певица Анна Asti рассказала, что в организации поездки ей помогла детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, являющаяся учредителем благотворительного фонда певицы. Поездку осветили журналисты ИА «Татар-информ».

Артистка прибыла в онкоцентр ДРКБ, где пообщалась с пациентами, находящимися на делительном лечении, и подарила им подарки — игрушки, сладости, настольные игры и другое.

Также фонд помог приобрести дорогостоящие препарат, необходимые для лечения ребёнка.

«Когда ты делаешь такие дела, то не знаешь, чего ждать, потому что волнуешься, чтобы всем хватило подарков, чтобы все были счастливы, чтобы они были рады тебя видеть. И у нас все это сложилось», – рассказала Анна.