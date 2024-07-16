План по ремонту дорог в Казани выполнен на 80%

В общей сложности в столице РТ на этот год был запланирован ремонт 10 дорожных объектов в разных частях города. Это более 80 километров дорожного полотна, 80% из которых уже приведены в нормативное состояние.

Подробнее об этом рассказал в ходе пресс-конференции начальник управления автомобильных дорог Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Олег Казеннов.

По всему Татарстану план по ремонту дорог выполнен примерно на 60%, работы планируется завершить до 1 октября. Ремонт дорожной сети проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». За время его существования в регионах в нормативное состояние привели 1,6 тыс. километров дорог. В этом году на реализацию проекта в Татарстане было выделено 8,2 млрд рублей: 2,4 млрд федеральных средств, 5,8 млрд республиканских.

Благодаря нацпроекту в республике в этом году будут отремонтированы 90 километров дорог и еще 17 километров улично-дорожной сети, построены и реконструированы 14 мостов. Еще 12 мостов планируется отремонтировать.

Также в Татарстане были установлены 254 «умных» светофора: 225 - в Казани, еще 29 - в Набережных Челнах.

- Такие светофоры обеспечивают адаптивное светофорное регулирование, то есть регулируют время горения зеленого сигнала светофора в зависимости от интенсивности движения на перекрестке, - рассказал чиновник.

В следующем году планируется запуск еще одного нацпроекта - «Инфраструктура для жизни», в рамках которого в Татарстане отремонтируют более сотни километров дорог.

- Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» практически полностью перейдет в новый нацпроект с тем же финансированием и показателями, существующими на сегодняшний день, - пояснил Олег Казеннов.