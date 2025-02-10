Плата за отопление в России изменится с 1 марта

С 1 марта 2025 года в России отменяется практика равномерной оплаты отопления в течение года. Теперь жители регионов будут платить только в отопительный сезон, что сделает систему начислений более прозрачной, сообщил «РИА Новости» депутат Госдумы Александр Якубовский.

По словам депутата, новый порядок позволит соотносить платежи с реальным потреблением тепла. «Запрет на переход к годовой рассрочке оплаты отопления позволит избежать ситуаций, когда у собственников возникают вопросы о необоснованности платежей,» – пояснил Якубовский. При этом он отметил, что в отопительный сезон счета за отопление вырастут.

Стоит также отметить, что с 1 июля 2025 года в России вырастут тарифы на коммунальные услуги в среднем на 11,9%, о чем сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Повышение будет неравномерным по регионам и обусловлено инфляцией. В дальнейшем планируется увеличение тарифов на 5,4% в 2026 году и на 4,8% в 2027 году.