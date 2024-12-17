Плата за посещение «Голубых озер» в Казани утверждена

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Город
17 декабря 2024  09:14

В Татарстане принято решение об установлении платы за вход на уникальную природную зону «Голубые озера». С нового момента каждый посетитель будет обязан оплатить 100 рублей для доступа к данному месту. Это постановление было подписано Премьер-министром республики Алексей Песошиным.

Льготную категорию составляют чиновники, сотрудники, занимающиеся обслуживанием объекта, а также предприниматели, работающие на его территории, и исследователи, занимающиеся изучением биоразнообразия озер.

В Госкомитете РТ по биоресурсам подчеркнули, что введение платы является обоснованной мерой. По сведениям ведомства, подобная практика уже успешно применяется в нескольких регионах страны и направлена не на извлечение прибыли, а на защиту и сохранение уникальных природных объектов.

Ранее сообщалось о том, что вход на Голубые озера в Казани станет платным.

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