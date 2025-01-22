Плата за проезд по дороге Алексеевское — Альметьевск будет введена в конце февраля

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Республика
22 января 2025  14:46

В Татарстане концессионер АО «Автострада» намерен ввести плату за проезд по автомобильной дороге Алексеевское — Альметьевск в конце февраля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта РТ.

На данный момент на трассе проходит тестирование оборудования для взимания платы, поэтому проезд остается бесплатным.

За последние десять дней по автодороге проехало около 32,5 тысяч автомобилей, из которых 16,1 тысячи направлялись в Альметьевск, а 16,3 тысячи — в сторону Алексеевского.

С момента открытия трассы 26 декабря ее услугами воспользовались 102,4 тысячи водителей, при этом наибольшее количество проездов было зафиксировано 6 января — почти 6,5 тысяч.

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