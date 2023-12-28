Платные парковки: насколько они облегчили жизнь казанцам?

Парковки не только в центре

В своем коротком, но крайне эмоциональном выступлении глава фракции КПРФ в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов подверг резкой критике сложившуюся в Казани систему платных парковок. Горожане обращаются в КПРФ с жалобами. По словам коммуниста, за восемь часов стоянки приходится отдавать от 270 до 630 рублей, что, по мнению Миргалимова, обременительно для простых работяг. Да и расползание платных парковок от центра к спальным районам - момент сомнительный с точки зрения их пользы. Как высаживать детей у садика (около некоторых из них тоже расположены платные парковки)? Или инвалида - у соцучреждения? Изначально руководством города планировалось организовать платные парковки только в центре города, а также вблизи самых оживленных улиц и автомагистралей. Депутат выразил опасение, что все это попросту придумано для выкачивания денег из народа.

Депутат Казгордумы Динара Халимдарова была менее категоричной. Она ничего не имеет против самой системы и согласна с необходимостью платных парковок в городе. Однако острие ее критики было направлено на технические моменты, например отсутствие возможности постоплаты. Человек ведь может заранее не знать, сколько времени его машина будет занимать парковочное место. Приезжая в Казань, москвичи (в столице постоплата возможна) часто попадают на штрафы, поскольку не в силах разобраться в наших казанских правилах. Причем штраф может прийти только спустя пару месяцев.

Председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин разделил озабоченность коммунистов.

«Система точно не ориентирована на зарабатывание денег»

Так заявил выступивший в роли ответчика заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. Сперва напомнив, что основана она на научном подходе - была разработана в 2014 году Санкт-Петербургским научно-исследовательским и проектным институтом территориального развития и транспортной инфраструктуры. С того же года и началось внедрение системы платных парковок в Казани. Сейчас платные парковки существуют уже в 24 российских городах. И число этих городов будет только увеличиваться. Да и вообще, весь мировой опыт (если брать развитые города типа Нью-Йорка или Сингапура) говорит об исключительной полезности платных парковок. И даже об их безальтернативности в условиях растущей автомобилизации. Например, в Казани за последние 15 лет число автомобилей выросло примерно в 2,5 раза. Планируется, что в городе должно появиться 30 тысяч платных машино-мест до 2030 года.

А в чем же цель внедрения платных парковок? Шакиров определил ее так: надо увеличить пропускную способность городских улиц и скорость передвижения по ним. И, по его данным, внедрение платных парковок принесло свои плоды - средняя скорость передвижения в Казани увеличилась на 5 км/час, или на 7%.

Что же касается технических моментов, упомянутых Халимдаровой, то Шакиров твердо пообещал все исправить в обозримом будущем. В частности, возможность постоплаты парковки будет реализована в специальном приложении ближе к следующему лету, сообщил зампред исполкома.

Как этот эффект достигается? Как объясняют знатоки, все бесплатное - в дефиците. Сейчас бросают свои автомобили где попало гораздо меньше водителей, чем до введения этой системы. При этом далеко не всем гражданам машина так уж необходима. Распределение дефицитного ресурса происходит путем установления на него того уровня цены, при котором ресурс распродается с максимальной прибылью. Проще говоря, кто заплатит - тот и получает. Грамотное ценообразование и распределение по другим критериям машино-мест позволят иметь необходимый резерв парковочных мест для тех, кому машина остро необходима (курьеры, люди с плотным графиком встреч и те, кого машина кормит, а также экстренные службы).

Кроме того, система платных парковок должна обеспечить более комфортную жизнь в городе инвалидам (и тем, кто их перевозит). В настоящее время из 6983 парковочных мест 720 предназначены для людей с ОВЗ. Иначе говоря, инвалидам выделяют специальные парковочные места, чтобы им всегда было где поставить свою машину. Причем бесплатно.

Муниципальный чиновник особо отметил, что везде и всем первые 15 минут можно стоять бесплатно. Например, чтобы отвести ребенка в садик или забрать выписавшегося из больницы, этого времени вполне должно хватить. Во всяком случае, так считают в исполкоме.

Плата за место на асфальте

То, что ситуация на дорогах Казани кардинально улучшилась, подтвердили и депутаты - члены комитета, в частности Эдвард Абдуллазянов, Дмитрий Анисимов, Андрей Егоров, Лутфулла Шафигуллин и Роза Заббарова. Кстати, как руководитель «Горводзеленхоза» Казани Роза Заббарова отметила положительное влияние системы платных парковок на обеспечение порядка в городе, например, возможность для проезда специальной уборочной техники.

С другой стороны, размышляет корреспондент «КВ», какая разница, стоят машины на обочине бесплатно или за деньги, если они все равно мешает движению? Да, за деньги их стоит меньше. Но и одной машины вполне достаточно, чтобы создать пробку. На его обывательский взгляд, на тесных центральных улицах надо попросту запрещать оставлять машины!

Опрошенные им опытные водители также не смогли пояснить, как именно наличие платы за место на асфальте способствует более скорому проезду. Также владельцы машин выразили сомнение в том, что за четверть часа возможно завершить дела в банке, МФЦ или поликлинике, где, как правило, длинные очереди.

Для анализа ситуации можно взять платную парковку, расположенную как раз под окнами редакции «КВ», вдоль дома по ул. Чистопольской, 5. В течение рабочего дня она почти всегда забита машинами. Поэтому проехать вдоль этой парковки зачастую проблематично. А внутри двора (где можно оставить машину бесплатно) авто заполонили буквально каждый метр асфальта. Случись беда, ни скорая, ни пожарные оперативно к подъезду подъехать не смогут. Причем на интенсивность движения по самой ул. Чистопольской все эти факторы никак не влияют. Так в чем же смысл этой парковки?

Некоторые водители обратили внимание, что платные парковки можно встретить сейчас и в спальных районах. Например, на проспекте Ямашева, возле жилых домов и учреждений. А уже с 1 января в Казани появится 1400 новых платных машино-мест. Всего они охватят 26 участков. Новые парковки появятся на улицах Адоратского, Бондаренко, Островского, Петербургская, Вишневского, Калинина, Чехова, на проспекте Ямашева, а также около Центрального стадиона. Платить за них автомобилистам придется по обычному тарифу - 30 рублей в час. И только с 9 января, поскольку в выходные и праздники парковки в Казани бесплатные - подарок горожанам от мэрии. На вопрос корреспондента «КВ», просчитывался ли эффект от введения платной парковки, скажем, у стадиона и можно ли его выразить в цифрах, Шакиров пояснил, что машины теперь там будут стоять более упорядоченно и недолго, не будет, скорее всего, большого шума от молодых людей, летом употребляющих кальян в этом месте.

И про общественный транспорт

По заверению городских властей, одна из главных целей внедрения платных парковок - обеспечение доступа к учреждениям социальной направленности для тех, кто добирается на них на автомобиле. На практике далеко не каждое учреждение Казани обеспечено хоть какими-то парковочными местами, пусть даже и платными. Наш постоянный читатель привел конкретный пример - Ибрагимова, 19. В этом доме расположена детская художественная школа №2. Найти свободное место у этого дома в часы работы школы - задача почти невыполнимая. Обычно родители, привозящие сюда детей, встают прямо на проезжей части, что строго-настрого запрещено ПДД. В таких случаях руководитель учебного учреждения должен подать заявку в исполком. И ситуация должна исправиться. Однако непонятно, в какие сроки.

Хотелось немного добавить и про международный опыт, раз уж на него ссылаются наши чиновники. К примеру, в крупных европейских городах все делается для того, чтобы автомобилист неуютно чувствовал себя в центре. Но одновременно ему предоставляется альтернатива в виде развитого общественного транспорта. Передвигаться по городу ведь как-то нужно, и не всем это доступно пешком или на велосипеде. Собственно, в этом и заключена основная цель развития системы платных парковок - пересадить как можно больше людей на общественный транспорт. Но, согласитесь, без хорошо отлаженной схемы и работы общественного транспорта система платных парковок никогда не будет по-настоящему эффективна. А Казани до этого, как ежедневно убеждается корреспондент «КВ», еще расти и расти.