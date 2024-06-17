Пляж «Нижнее Заречье» в Казани очистили от 102 мешков мусора

Берег пляжа «Нижнее Заречье» в минувшие выходные превратился в площадку для уборки и праздника в Казани. Активисты в рамках Всероссийской акции «Особенности национальной уборки» собрали 102 мешка с мусором, чтобы сделать место отдыха чище.

Для участников были организованы концерт, мастер-классы и полевая кухня. Помимо этого, на пляже прошёл казанский этап марафона в поддержку олимпиады «Чистое наследие». Эстафету чистоты Казань передала Набережным Челнам.

Помимо субботника, в столице Татарстана прошел двухмесячник по санитарной очистке, в ходе которого были приведены в порядок улицы общей площадью 22,5 млн кв.м, 17 млн кв.м зеленых зон вдоль дорог и свыше 5,8 тысячи дворов. На полигоны вывезено 294 тысяч кубометров различных отходов.