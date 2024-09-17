Плющев: «Ак Барс» не впечатляет, Гатиятулин пока не убедил

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Спорт
17 сентября 2024  17:44
Автор:
Эндже Гарафиева

Известный хоккейный тренер Владимир Плющев скептически оценил выступление казанского «Ак Барса» на старте нового сезона КХЛ.

«Меня Казань не убедила», – приводит слова Плющева «ТИ-Спорт». – «А Анвар Гатиятулин – это так, лишь приложение к «Ак Барсу».

По мнению Плющева, смена тренерского штаба пока не пошла на пользу команде. «В «Ак Барсе» существовали определенные традиции, которые существовали вне зависимости от того, кто возглавляет команду», – рассказал он. По его словам, команда «непростая», так как представляет республику. И пока Гатиятуллин «не убедителен».

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