Плющев: «Ак Барс» не впечатляет, Гатиятулин пока не убедил

Известный хоккейный тренер Владимир Плющев скептически оценил выступление казанского «Ак Барса» на старте нового сезона КХЛ.

«Меня Казань не убедила», – приводит слова Плющева «ТИ-Спорт». – «А Анвар Гатиятулин – это так, лишь приложение к «Ак Барсу».

По мнению Плющева, смена тренерского штаба пока не пошла на пользу команде. «В «Ак Барсе» существовали определенные традиции, которые существовали вне зависимости от того, кто возглавляет команду», – рассказал он. По его словам, команда «непростая», так как представляет республику. И пока Гатиятуллин «не убедителен».