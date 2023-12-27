По факту хлопка газа в жилом доме в Казани возбуждено уголовное дело

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Город
27 декабря 2023  19:36
Автор:
Виктория Осинина

Утром 26 декабря 2023 года в Казани в квартире одного из домов по ул. Гудованцева произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадал 39-летний мужчина, снимавший квартиру. В настоящее время он госпитализирован.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Прокуратура Московского района Казани совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства инцидента, а также даст правовую оценку соблюдению требований безопасности при содержании и эксплуатации газового оборудования.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, на контроль в прокуратуре взято расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщает надзорное ведомство.

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