По итогам 2024 года направили 46,9 млрд рублей на нацпроекты в Татарстане

В 2024 году на реализацию национальных проектов в Татарстане было выделено 46,9 млрд рублей. Основная часть финансирования — 29,5 млрд рублей — поступила из федерального бюджета России. Об этом сообщили представители Министерства финансов республики.

Наибольший объем средств — около 21 млрд рублей — был направлен на проект «Безопасные качественные дороги». Следом идут «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (7,5 млрд рублей), «Экология» (4 млрд рублей), «Образование» (3,97 млрд рублей) и «Здравоохранение» (3,6 млрд рублей).

Также значительные суммы были выделены на проекты «Демография» и «Жилье и городская среда» — по 2,1 млрд рублей каждый. На «Культуру» было потрачено 1,27 млрд рублей.

Среди менее финансируемых инициатив выделяются:

— «Малое и среднее предпринимательство» — 565,9 млн рублей;

— «Беспилотные авиационные системы» — 322,3 млн рублей;

— «Туризм и индустрия гостеприимства» — 212,8 млн рублей;

— «Международная кооперация и экспорт» — 187,1 млн рублей;

— «Производительность труда» — 94 млн рублей;

— «Цифровая экономика» — 29,8 млн рублей.

С 2025 года в России запущены новые национальные проекты, охватывающие ключевые сферы — от экономики до экологии. В Татарстане планируется реализация 11 из них, включая «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На эти цели в текущем году будет направлено 44,2 млрд рублей.