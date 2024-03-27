По Казани пройдет шествие детских фольклорных коллективов со всей страны

Подробнее об это рассказала в ходе брифинга в Кабмине РТ директор ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан» Алсу Мифтахова.

Первым событием Фольклориады станет шествие детских коллективов по улицам Казани.

«Уже 83 региона подтвердили свое участие, ожидается порядка 1 тыс. гостей. Предпочтение будет отдаваться коллективам, которые осваивают фольклорные традиции своего региона и представляют в программе местный репертуар, поэтому будет насыщенная красивая программа», - прокомментировала Алсу Мифтахова.

Шествие начнется у Спасской башни Казанского Кремля и закончится у Национальной библиотеки РТ. Программа события уточняется, однако уже сейчас известно, что она завершится парадом дружбе на Сабантуе.