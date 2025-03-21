По программе социальной догазификации газ поступает в 25,6 тысячи домов в РТ

О ходе реализации программы социальной догазификации в Татарстане на пресс-конференции рассказала заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова.

Вначале она отметила: «Погодные условия уже позволяют проводить работы, связанные с этой программой». Таким образом, скоро ожидается новая волна заявок на догазификацию.

Подать их можно на портале госуслуг, в МФЦ, на сайте единого оператора догазификации (в Татарстане это «Газпром трансгаз Казань»), а также в офисе газораспределительной организации.

Напомним, что по программе газовая труба доводится до границы земельного участка бесплатно. А вот строительство сети газопотребления внутри, приобретение и установка внутридомового газового оборудования - котла, газовой плиты, прибора учета газа - лягут финансовым бременем на собственника. Помимо прочего, в стоимость данных работ включаются еще и затраты на проектирование сети газопотребления, строительство газопровода, установку отключающих устройств, газоиспользующего оборудования.

Суммы выходят немаленькие, поэтому для малообеспеченных граждан и граждан льготной категории предусмотрены субсидии на компенсацию части затрат, понесенных на выполнение работ внутри границы земельного участка и установку внутридомового газового оборудования, но не более 100 тысяч рублей. «На субсидию могут претендовать ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших и умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалиды первой и второй группы, семьи участников СВО и другие льготные категории граждан», - перечислила Лилия Борисова.

Кроме того, Госкомитет РТ по тарифам в меру своих полномочий регулирует стоимость работ внутри участка. Но только для газораспределительной организации, то есть для «Газпром трансгаз Казань». В этом случае тарифные ставки для определения платы за техприсоединение внутри границ земельного участка установлены в пределах 100 тысяч рублей. Но граждане могут обращаться и к другим частным организациям, имеющим соответствующую лицензию. А их тарифы уже не регулируются государством. Но и в данном случае льготники могут претендовать на субсидию - для этого им нужно заключить с подрядчиком работ официальный договор и получить у него все необходимые документы. По вопросам предоставления льгот следует обращаться в территориальные отделы соцзащиты.

Кстати, в Госкомитете РТ по тарифам работает горячая линия, связанная с программой догазификации. По всем возникающим вопросам можно звонить по телефону 8 (843) 236-36-36.

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев со своей стороны добавил актуальной статистики: в настоящее время в программе социальной догазификации на территории республики участвуют владельцы 713 домов на территории 81 СНТ в 13 районах республики. «Это Казань, Набережные Челны, Альметьевский, Азнакаевский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Елабужский, Зеленодольский, Лаишевский, Нижнекамский, Пестречинский, Сармановский и Чистопольский районы», - обозначил спикер территориальный охват программы. «Собраны данные, проведена инвентаризация таких домовладений в Татарстане», - сообщил замминистра.

Не все СНТ могут стать участниками программы, а только те, которые находятся на территории газифицированных населенных пунктов. Также не до всякого участка будут доводить газ бесплатно. На нем обязательно должен быть расположен дом, подходящий для постоянного проживания.

Марат Минибаев озвучил сумму, которую выделят в этом году на реализацию программы социальной догазификации в Татарстане, - более 2 млрд рублей. На данный момент по программе подано более 48,9 тысячи заявок. Из них принято более 36,2 тысячи. Заключено 34,5 тысячи договоров, из них в настоящее время газ доведен до границ 31,3 тысячи участков. В настоящее время газ подключен в 25,6 тысячи домов.