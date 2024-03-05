По региональному проекту «Культурная среда» в Татарстане откроют 14 объектов

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Республика
5 марта 2024  10:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане продолжат работу по нацпроекту «Культура», объединяющему несколько региональных проектов. Например, «Культурная среда» поможет возвести 14 новых объектов, а «Творческие люди» – повысить квалификацию 1,2 тысячи специалистов.

В рамках проекта «Цифровая культура» в республике продолжат оцифровку книжных памятников и использование виртуальных концертных залов. Таких в Татарстане открыто 10 в Челнах, Буинске, Арске, Мамадыше и пр.

Они представляют собой комплекс оборудования для проведения трансляции различных мероприятий, например, чтобы жители Татарстана могли в онлайн-режиме посмотреть концерты филармонии.

В этом году запланировано открытие нескольких модельных библиотек, обновление сельских клубов, оснащение музшкол инструментами и другое.

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