По указу Путина в Татарстане назначены 12 районных судей

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Татарстане. Свои полномочия официально получили 12 судей районного уровня, а также заместитель председателя Елабужского городского суда.

Так, на должность зампреда Елабужского городского суда назначена Римма Закирова. Новыми судьями Вахитовского районного суда Казани стали Артём Митяев, Кировского районного суда – Эльвира Хузина, Московского – Гульназ Фаттахова, Советского – Раиль Гайнетдинов.

В Ново-Савиновский районный суд назначены Диана Залялтдинова и Наиля Зарипова.

Ряд назначений коснулся и судов в районах республики. Судьями в Высокогорском, Кукморском и Пестречинском районных судах стали соответственно Ляйсан Сабирова, Татьяна Дмитриева и Лариса Баранова.

Также пополнился состав городских судов. Вероника Домрачева и Марат Сабирзянов утверждены судьями Набережночелнинского городского суда, Оксана Белова – Зеленодольского.