По всему Татарстану началась работа избирательных участков

В России стартовали восьмые по счету выборы Президента России. В числе кандидатов 4 человека: Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Владимир Путин.

Открылись больше 2,8 тысяч участков в 65 территориальных избирательных комиссиях.

На протяжении трех дней до 17 марта пункты голосования будут работать с 08:00 до 20:00.

110 тысяч татарстанцев уже с помощью «Мобильного избирателя» выбрали для себя удобный участок для голосования. Избирателям, которые лично не смогут посетить участки из-за серьезных причин, до 14:00 в воскресенье нужно подать устно или письменно заявление в участковую избирательную комиссию.