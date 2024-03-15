По всему Татарстану началась работа избирательных участков

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Россия/Мир
15 марта 2024  08:38
Автор:
Эндже Гарафиева

В России стартовали восьмые по счету выборы Президента России. В числе кандидатов 4 человека: Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Владимир Путин.

Открылись больше 2,8 тысяч участков в 65 территориальных избирательных комиссиях.

На протяжении трех дней до 17 марта пункты голосования будут работать с 08:00 до 20:00.

110 тысяч татарстанцев уже с помощью «Мобильного избирателя» выбрали для себя удобный участок для голосования. Избирателям, которые лично не смогут посетить участки из-за серьезных причин, до 14:00 в воскресенье нужно подать устно или письменно заявление в участковую избирательную комиссию.

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